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Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

07.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:14
Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü 'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlığı süren Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA
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