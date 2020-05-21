Göztepe, çalışmalarına devam etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
21.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:14
Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alan oyunla tamamlandı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA