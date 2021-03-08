Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u İzmir'den puansız gönderdi
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Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u İzmir'den puansız gönderdi

08.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:24
Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u İzmir'den puansız gönderdi

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada, ikinci devrenin başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 beraberliği yakaladı. Son bölümde iki gol daha bulan Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkarıp 9. sıradaki yerini korudu. Göztepe yenilgisiyle son 4 maçta 3. kez sahadan puansız ayrılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor haftayı 26 puanla 19. sırada tamamladı.

Bu haftaya kadar en erken golünü 4. dakikada attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında bulan Göztepe, daha önce 9. dakikada Fenerbahçe karşısında fileleri havalandırmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Johanna Omolo ile kırmız kartla cezalandırılan Manuel da Costa 14 Mart Pazar günkü Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da karşılaşmaya yedek başlayan Hasan Hatipoğlu'nun bebeğinin anne karnında vefat ettiği, teknik direktör Mesut Bakkal'ın izin vermesine rağmen kafileyle İzmir'e geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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