Ünal Karaman: "Çalışmaya devam edeceğiz"
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Ünal Karaman: "Çalışmaya devam edeceğiz"

08.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:21
Ünal Karaman:

BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, çalışmaya devam edeceklerini belirterek elde ettiklerini galibiyet için oyuncularını kutladı.

BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, çalışmaya devam edeceklerini belirterek elde ettiklerini galibiyet için oyuncularını kutladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman mücadeleyi değerlendirdi. Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını söyleyen Karaman, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı. Karaman, "Sıralamada rahat bir durumdayız. Tabi ki bir şeylerin bittiği anlamına gelmesin. Mağlup olduğumuz müsabakalarda da aynı şeyi söyledik, çalışmaya devam edeceğiz. Bu maç da bizi mutlu etti. Doğrularımızı geliştirmek, eksiklerimizi gidermek için aynı ciddiyetle çalışmalara devam edeceğiz. Gelecek hafta oynayacağımız Ankaragücü maçında en iyi sonucu almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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