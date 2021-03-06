Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
06.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:20
Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktik çalışması ile tamamladı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz