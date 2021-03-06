Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:20
Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktik çalışması ile tamamladı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:21:41. #1.14#
title