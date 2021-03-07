Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve pas çalışması ile başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz