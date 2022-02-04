Göztepe büyük hasreti dindirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe, siyah-beyazlıları son olarak 1979 senesinde yenebildi. Süper Lig baz alındığında Altay'a karşı son 8 karşılaşmasını kazanamayan Göztepe, 9 Eylül 1979 tarihinde Atatürk Stadı'nda Altay'ı 3-1'lik skorla geçti. Ardından oynanan 8 müsabakada Göztepe, 5 yenilgi ve 3 beraberlik elde edebildi.

Göztepe, 1979-1980 sezonunda o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de ilk yarıda Altay'ı deplasmanda 3-1 yendi, ikinci yarıdaki karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ve Altay bu kez 1981-1982 sezonunda karşılaştı. Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 berabere biterken, Altay evinde sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etti. İki ezeli rakibin yolları Süper Lig'de bu defa 1999-2000 sezonunda kesişti.

Altay-Göztepe 1-3