Göztepe büyük darbe yedi

SPOR Toto Süper Lig'de kurtuluş yolunda önemli rakiplerinden son sıradaki Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Göztepe sahadan 3-1 yenik ayrılarak büyük darbe yedi. Son 3 maçta 5 puan toplayıp umutlanan sarı-kırmızılılar Rize'de eşitliği yakalasa da takım kaptanı Halil Akbunar'ın 68'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle darmadağın oldu. Bu sonuçla 16'ncı haftayı da düşme hattında tamamlayan Göztepe, üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını tepti. Ligde 8'inci yenilgisini alan İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro alınan yenilgilerin kendilerini mental olarak zor duruma soktuğunu söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyun kontrolünün Çaykur Rizespor'da olduğunu belirten Sırp teknik adam, "Rakibimiz özellikle orta sahada fiziksel olarak bizden üstün durumda oldu. Fakat ikinci devrede bunu değiştirmeyi başardık. Kırmızı kart görene kadar oyun lehimize işliyordu. Beraberlik golünü de bulmuştuk. Kırmızı kart oyun planlarımızı çok zora soktu. Kabul etmeliyiz bizim için çok zorlu bir mücadeleydi" diye konuştu.14 puandaki Göztepe haftaya 19 Aralık Pazar günü evinde Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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