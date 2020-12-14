Göztepe, Bursaspor maçına hazır
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Göztepe, Bursaspor maçına hazır

14.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:30
Göztepe, Bursaspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama, takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Bursaspor karşılaşmasında hakem Emre Malok düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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