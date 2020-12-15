Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
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Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

15.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:07
Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Göztepe - Bursaspor arasında oynanacak. Peki Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Bursaspor maçı 15 Aralık Salı 2020 günü (bugün) saat 18:30 'da başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Göztepe - Bursaspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

EMRE MALOK(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

AYKUT GÜMÜLÜ(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ZEKERİYA HANÇER(Temsilci)

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