Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Göztepe - Bursaspor arasında oynanacak. Peki Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?