Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Göztepe - Bursaspor arasında oynanacak. Peki Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe - Bursaspor maçı 15 Aralık Salı 2020 günü (bugün) saat 18:30 'da başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.
GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Göztepe - Bursaspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
EMRE MALOK(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR(2. Yardımcı Hakem)
ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)
AYKUT GÜMÜLÜ(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
ZEKERİYA HANÇER(Temsilci)