Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Bursaspor maçı saat kaçta?
Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Bursaspor maçı saat kaçta?
Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Bursaspor maçı saat kaçta?
GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Göztepe - Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 15 12 2020 günü A Spor, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Kanal 71
Kanal 142
Kanal 74
Kanal 88
Kanal 381
Kanal 80
Kanal 4A
Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
A Spor Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri
- A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
- Göztepe-Bursaspor Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
- Göztepe-Bursaspor Maçı 18:30'de başlayacak.
- Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Maçı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak.