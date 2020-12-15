Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Bursaspor maçı saat kaçta?

Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Bursaspor maçı saat kaçta?

Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Bursaspor maçı saat kaçta?

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe - Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 15 12 2020 günü A Spor, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Kanal 71

Kanal 142

Kanal 74

Kanal 88

Kanal 381

Kanal 80

Kanal 4A

Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

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