Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?
14.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:31
Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs kapsamında gerçekleşecek Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?
GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Göztepe-Bursaspor Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak. Göztepe-Bursaspor Maçı 18:30'de başlayacak.
GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.