Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?
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Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?

14.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:31
Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Koronavirüs kapsamında gerçekleşecek Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Göztepe-Bursaspor Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak. Göztepe-Bursaspor Maçı 18:30'de başlayacak.

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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