Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda?