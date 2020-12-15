Göztepe – Bursaspor canlı yayın izleme linki! Göztepe Bursaspor şifresiz izle! Göztepe Bursaspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçları devam ederken haftanın maçlarından Göztepe – Bursaspor dikkat çeken karşılaşmalardan biri oldu. Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Bursaspormaçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Göztepe, Bursaspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak. İki takım en son 19 Mayıs 2019'da Süper Lig maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Bursaspor maçı öncesi tüm detaylar haberimizde.

GÖZTEPE BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

GÖZTEPE BURSASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Göztepe-Bursaspor Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.

GÖZTEPE BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Bursaspor Maçı 18:30'de başlayacak.

GÖZTEPE BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Maçı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak.