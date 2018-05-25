Göztepe, Bursa ve Ankaragücü, Beşiktaşlı Atiba'yı İstiyor
Beşiktaş'ın henüz mukavelesini yenilemediği Atiba Hutchinson'a Süper Lig'den teklif yağıyor.
Beşiktaş'la gelecek sezon devam etme ihtimali düşük olan Atiba'ya talipler artıyor.
Göztepe ve Bursaspor'un ardından Ankaragücü'nün de Kanadalı orta saha oyuncusunun peşine düştüğü öğrenildi.
ATIBA ZAM VE 2 SENELİK SÖZLEŞME İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki Atiba'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif ederken, Atiba ise ücretine zam ve direkt 2 senelik kontrat bekliyor.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (1)
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Ankaragücüne bak sen çil horoz seniiiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır