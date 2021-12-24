Göztepe, bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı - Haberler Spor
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Göztepe, bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Göztepe, bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Ligde daha önce Altay ve Galatasaray karşılaşmalarında 1-0 öne geçmesine rağmen rakiplerine yenilen Göztepe, dün de Beşiktaş karşısında Cherif Ndiaye'nin golüne rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, üst üste 3. yenilgisini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Fenerbahçe karşısında ilk golü bulmasına rağmen rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

26 maçtır kalesinde gol görüyor

Göztepe, ligde en son geçen sezon Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği 33. hafta mücadelesinde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakadan sonra çıktığı 26 maçta da gol yedi. İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 30 gol atarken kalesinde 44 gol gördü.

Haftayı 14 puanla tamamlayan Göztepe, puan cetvelinde 18.'likten 19. sıraya geriledi. İzmir temsilcisi, ilk devreyi 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği müsabakayla tamamlayacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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