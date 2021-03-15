Göztepe bu kez güldürmedi
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Göztepe bu kez güldürmedi

15.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:09
Göztepe bu kez güldürmedi

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçında 13 puan toplayıp taraftarını mutlu eden Göztepe, Ankaragücü deplasmanında dağıldı.

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçında 13 puan toplayıp taraftarını mutlu eden Göztepe, Ankaragücü deplasmanında dağıldı. Kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında bir varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 yenik ayrılıp bu sezonki en farklı mağlubiyetini yaşadı. Puan durumunda birçok rakibine göre daha rahat konumda olan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, Ankaragücü karşısında birçok hata yaptıklarını ve eksikliklerinin olduğunu söyledi. 

Rakibi tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Hataları, kayıpları ve eksileri tek bir maça sığdırdık. İlk golü yedikten sonra riskler aldık. Rakibimizin işini kolaylaştırdık. Ancak bu riskleri futbolu çirkinleştirmeyen ve sadece oyun oynamak isteyen bir takım olduğumuz için aldık. Ancak bu riskler Ankaragücü maçında bize pahalıya patladı" ifadelerini kullandı. Ünal Karaman, yaşadıkları acı tecrübeyi telafi edeceklerini söyledi. 

ALPASLAN CEZALI Ankaragücü deplasmanında gördükleri yanlışları düzelteceklerini ifade eden Karaman, "Biz kendimize dair nerede hatalar yaptık biliyoruz. Zaman içerisinde hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda eksikliklerimizi geliştirip ve değiştireceğiz. Fikir cimnastiği yapacağız. Alınan mağlubiyet için çok üzgünü" diye konuştu.

Göztepe'de bu maçta sarı kart gören defans oyuncusu Alpaslan, cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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