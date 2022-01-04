Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattı - Haberler
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Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattı

Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göztepe, 27 yaşındaki Boşnak file bekçisi Kenan Piric ile 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe, 27 yaşındaki Boşnak file bekçisi Kenan Piric ile 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattığını açıkladı. Göztepe, bugün İzmir'e getirdiği Boşnak file bekçisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi Kenan Piric'e 'Hoş geldin' diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Bosna Hersek milli takımının da kalesini koruyan Kenan Piric, kariyerinde OFK Gradina, KAA Gent U21, Sloboda Tuzla, Zrinjski Mostar, NK Maribor ve Atromitos Athen takımlarının formasını giydi.

(İHA)

Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattı

Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattı

Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattı

Göztepe, Boşnak kaleci Kenan Piric'i kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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