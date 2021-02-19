Göztepe Boğaz'ı geçemiyor
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Göztepe Boğaz'ı geçemiyor

19.02.2021 13:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:44
Göztepe Boğaz'ı geçemiyor

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Ülker Stadı'nda şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'nin rakibi olacak Göztepe, son 4 yılda İstanbul'da istediği sonuçları elde edemedi.

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Ülker Stadı'nda şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'nin rakibi olacak Göztepe, son 4 yılda İstanbul'da istediği sonuçları elde edemedi. Süper Lig'deki 4'üncü senesini geçiren sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı toplam 19 müsabakada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Rakipleri karşısında 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar 16 maçı ise kaybederek İzmir'e döndü. 4 sezondur sadece 2018-2019 sezonunda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenebilen Göztepe, bu sezon yine Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Göztepe; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ise hiç puan koparamadı.

Göztepe, pazar günkü rakibi Fenerbahçe'ye 2 kez 2-1, 1 defa da 2-0 yenildi. İzmir ekibi, Galatasaray'a 3 kez 3-1 mağlup olurken, 1 maçı da 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a ise 5-1, 1-0, 3-0 ve 2-1'lik skorlarla boyun eğdi. İzmir temsilcisi Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'e 2 defa mağlup oldu. Göztepe, turuncu-lacivertlilere 2017-2018'de 2-0, geçen sezon ise 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa da Göztepe'yi ilk 3 yılda 2 kez 3-1, 1 kez de 2-0 yenmeyi başardı. Göztepe, İstanbul'dan sadece 5 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki maçlarda kalesinde 39 gol görürken, ağlara ise 12 gol bırakabildi.

2020-2021:

Başakşehir-Göztepe:  0-0Kasımpaşa-Göztepe: 0-0Galatasaray-Göztepe: 3-1Beşiktaş-Göztepe: 2-12019-2020: Beşiktaş-Göztepe: 3-0Başakşehir-Göztepe: 2-1Kasımpaşa-Göztepe: 2-0Fenerbahçe-Göztepe: 2-1Galatasaray-Göztepe: 3-12018-2019: Galatasaray-Göztepe: 1-0Kasımpaşa-Göztepe: 3-1Fenerbahçe-Göztepe: 2-0Beşiktaş-Göztepe: 1-0Başakşehir-Göztepe: 0-22017-2018: Kasımpaşa-Göztepe: 3-1Galatasaray-Göztepe: 3-1Fenerbahçe-Göztepe: 2-1Başakşehir-Göztepe: 2-0

Beşiktaş-Göztepe: 5-1


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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