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Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.30'da oynanacak maçta Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kafile, bugün saat 15.00 uçuşuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girecek.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Spor, Güncel, Haberler

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