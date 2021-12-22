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Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özbay yapacak.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Göztepe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği sabah antrenmanında ısınma çalışmasının ardından yaptığı pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sarı-kırmızılı kafile, bugün saat 16.00'da İstanbul'a hareket etmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndan ayrılacak. - İZMİR

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

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