Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

AA, Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Adis Jahovic ile Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcu antrenmanda yer almadı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Göztepe, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Kupası, Beşiktaş, oyunlar, Göztepe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title