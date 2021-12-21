Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için İstanbul'a gidecek.