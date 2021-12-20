Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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