Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde son olarak konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 5-3 mağlup olan Göztepe, 1 günlük iznin ardından Beşiktaş maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve kaleci Balazs Megyeri antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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