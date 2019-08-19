Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, ikinci haftada 23 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

19.08.2019 12:16
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, ikinci haftada 23 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen idmanda, Antalyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı yaptı.
Diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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