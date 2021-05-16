Göztepe-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz 118 yıllık kulübüz ve sadece 1 kez şampiyon olmak için gelmedik.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz 118 yıllık kulübüz ve sadece 1 kez şampiyon olmak için gelmedik." dedi.

Çebi, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde elde ettikleri şampiyonluğun çok güzel ve farklı bir anlamı olduğunu kaydetti.

Geldikleri dönemde kulübü yürütebilmenin ve takımı şampiyon yapabilmenin çok önemli olduğunu belirten Çebi, şöyle konuştu:

"Başından beri şampiyonluğa tek inanan bendim, sonra inananlar arttı. Özellikle bütün futbolcularıma teşekkür ediyorum, Sergen hocaya çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ekibine, taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Karıma da teşekkür ediyorum. Çok sıkıntı çekti, eve falan hiç gitmedim. Çocuklarım, babam, kardeşlerim hep yanımdaydı. Bana emek veren, Beşiktaş Kulübüne destek veren ve özellikle 'bırakmam seni' kampanyasında bu kulübü bırakmayanlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Karşılığını verebildiğimiz için çok mutluyuz. Şimdilik devam edeceğiz."

Maçın son 10 dakikalık bölümünü izleyemediğini ve sürekli saate baktığını kaydeden Çebi, "Ben çok yaşlı biriyim, bana biraz ağır geldi ama o da bir keyif." ifadesini kullandı.

Çebi, nadir ağladığını ama bugün sevinçten ağladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk 16, 17, 18, 19, 20 devam edeceğiz. Biz 118 yıllık kulübüz ve sadece 1 kez şampiyon olmak için gelmedik. Devamı gelecek. Gerçekten çok emek verdik. Geldiğimizde gerçekten çok vahim bir tablo vardı. Çok emek verdik. Özellikle yöneticilerimden Allah bin kere razı olsun. Herkes beni zannediyor ama arkada birçok yöneticimin bu şampiyonlukta hakkı olduğunu ifade etmek istiyorum."

Ahmet Nur Çebi, 89 golle şampiyonluğun teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktiğiyle ilgili olduğunu aktararak, "Birçok takımın top oynamadığı ve oynatmak istemediği bir oyun stili. Kurallar değişse de futbol tadıyla oynansa çok arzu ettiğim, tabi benim haddim değil bu. Herkes Beşiktaş'ı seyrederken keyif alıyoruz dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran da muhteşem bir duygu yaşadıklarını, bu duyguyu yaşamanın tüm sıkıntılara değdiğini kaydetti.

Beşiktaş tarihinin en büyük şampiyonluğunu elde ettiklerini bildiren Dalgakıran, "İçinde bulunduğumuz şartları biz çok iyi biliyoruz. Bu şartların içinden böyle bir şampiyonluğu çıkardık. Bu bizim önümüzdeki dönemde mali sorunları daha hızlı bir şekilde aşmamıza yardımcı olacağı için ayrıca mutluyum. Futbolda zirveyi sürekli hale getirmeye çalışacağız. Sürdürebilirlik önemli. Avrupa'da daha güçlü hale gelmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, kelimelerle anlatılamayacak bir şampiyonluk yaşadıklarını belirterek, Ramazan Bayramı'nı ayrı geçirdiği ailesinden özür diledi.

Torunoğulları, kısıtlı imkanlarla da güzel işler yapabildikleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz