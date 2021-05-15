Ünal Karaman: "Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum"
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Ünal Karaman: "Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum"

Ünal Karaman: 'Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahalarında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir sezonu geride bıraktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahalarında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir sezonu geride bıraktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karaman, kendisi hakkında maç öncesinde konuşulanlar içinse "İki tane soysuzun, arsızın laf demesini de kendimizi farklı bir yere koyacak noktada değiliz" dedi.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ünal Karaman zorlu bir sezonu tamamladıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum. Bizim gibi güçlü camiaların hedefleri farklı olmalı. Yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz toplantılarda gelecek planlarımı anlamında fikirlerimizi söyledik. İnşallah bu süreci bu şekilde geçireceğiz. Ben her şeye rağmen oyuncularımın verdiği namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için onları alınlarından öpüyorum. İçeride vedalaştık. Profesyonel hayatın içerisinde tabii ki her şey var. Bugün de ellerinde gelen çabayı gösterdiler. Puan da alabilirdik, maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Rakibimiz kazandı ve şampiyon oldular. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Şampiyonluk mücadelesi veren ve küme düşen diğer takımlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"İKİ TANE SOYSUZUN, ARSIZIN LAF DEMESİNİ DE KENDİMİZİ FARKLI BİR YERE KOYACAK NOKTA DEĞİLİZ"

Beşiktaş mücadelesi öncesinde kendisi hakkında sosyal medyada birçok yorumun yapıldığına da değinen Karaman, "Türk milleti çok özeldir. Bu insanlar bunları konuşurken bir şeyleri atlıyorlar. Ben sporda temas ettiğim hiçbir arkadaşıma toz konduramam. Niyetine, adamlığına ve duruşuna toz konduramam. Koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit ve sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Ben bunları bu şekilde görür ve bu şekilde yorumlarım. Bazen kırılıyoruz ama kırıldığımız yerden daha güçlü çıkarız. Bu tür seviyesiz yaklaşımlar böyle güçlü camialara hizmet eden insanların olduğu ortam içerisinde çok kırıcı, rencide edici bir şey. Ben bu tarz ağzı gevşeklerin ağzından çıkan sözü yüreğinden biraz daha damıtarak diline aktarmasını tavsiye veriyorum. Çünkü bizim milletimizin insanının ağzından çıkacak sözler değil bunlar. Aslında çok ciddiye de almıyorum. Çünkü biz kendimizin ne olduğunu ve nerede durduğumuzu biliyoruz. Şükürler olsun iki tane soysuzun, arsızın laf demesini de kendimizi de camiamız da farklı bir yere koyacak noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Ünal Karaman: 'Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum'
Ünal Karaman: 'Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum'
Ünal Karaman: 'Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum'
Ünal Karaman: 'Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum'
Ünal Karaman: 'Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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