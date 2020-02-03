Göztepe-Beşiktaş maçında toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırıldı

03.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:32

Gürsel Aksel Stadı'nın açılış karşılaşması olan Süper Lig'in 19. haftasındaki Göztepe-Beşiktaş maçında toplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncaklar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklara dağıtıldı.

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ depreminden sonra Göztepe Spor Kulübü'nün talebi üzerine, Göztepe-Beşiktaş müsabakasında depremzedeler için "Bir atkı bir oyuncak" kampanyası düzenlediklerini hatırlattı.

Proje kapsamında birçok kışlık ürün toplandığına değinen Baykalmış, "Kızılay İzmir Şubesi olarak deprem bölgesini ziyaret ettik. Toplanan bu kışlık ürünlerimizi ve oyuncaklarımızı Göztepeli kardeşlerimizin selamlarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize teslim ettik. Türk Kızılay olarak deprem bölgesinde en titiz şekilde çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere vatandaşlarımızın gıda gereksinimlerini karşılıyoruz. Bunun yanı sıra battaniye, soba, çadır konusunda da gerekli desteği veriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Baykalmış, battaniye, temizlik malzemesi, kışlık ürün ve çocuk bezi gibi ihtiyaçların ön planda olduğunu tespit ettiklerini, bağış yapmak isteyenlerin şubeleriyle irtibata geçebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA