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Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Hava yoluyla İstanbul'a gidecek Göztepe'de cezalı Lourency dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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