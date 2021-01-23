Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
23.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:26
Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Eksik futbolcunun bulunmadığı sarı-kırmızılı kafile, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Vodafone Park'ta yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz