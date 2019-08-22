Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

22.08.2019 12:02
Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Cameron Jerome, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a gidecek.

Beşiktaş ile Göztepe arasında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Kaynak: AA
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