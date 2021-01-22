Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
22.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:30
Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz