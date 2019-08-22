Göztepe, Beşiktaş deplasmanında

22.08.2019 09:32

Süper Lig'e puansız başlayan Göztepe, ikinci haftanın açılış maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, yarın kendisi gibi ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesinde Cameron Jerome'un sakatlığı bulunuyor.

Antalyaspor karşısında 1 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Tamer Tuna yarınki müsabakada takımının başında sahaya çıkabilecek.

Kaynak: AA