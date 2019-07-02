Göztepe, Berkan'la sözleşme imzaladı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le anlaşma sağladı.

Göztepe, Berkan'la sözleşme imzaladı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le anlaşma sağladı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele imzalandı. Geçen sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 31 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı.


- İzmir

Kaynak: DHA
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