Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini uzattı

Göztepe, sol bek Berkan Emir'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini uzattı

Göztepe, sol bek Berkan Emir'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Dış transferde Murat Paluli ve Veli Çetin'i renklerine bağlayan Göztepe, iç transferde de gaza bastı. İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren Berkan Emir ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan, sarı-kırmızılı formayı 26 maçta terletmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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