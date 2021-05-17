Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
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Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcu Berkan Emir ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcu Berkan Emir ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3 sezondur takımda forma giyen Berkan Emir'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Berkan Emir, yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekipte kendisini her zaman evinde hissettiği Göztepe ile yola devam edeceğini bildirdi. Türkiye'nin en güzel camiasının bir parçası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Berkan Emir, şunları kaydetti:

"Bu şanlı formayla çok önemli başarılara imza atacağımıza eminim. Önümüzdeki sezondan en büyük beklentim, taraftarlarla Gürsel Aksel Stadı'nda kucaklaşmak. Taraftarımızın stattaki coşkusuna pandemi sürecinde hasret kaldık. Hem sizler hem bizler stadımızın tadını çıkaramadık. Sizlerle Gürsel Aksel Stadı'nda hep beraber galibiyet coşkusunu yaşamak istiyorum. Ben buna hazırım, önümüzdeki sezonda görüşmek üzere."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı - Haberler Spor
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