Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Pendikspor altyapısında başlayan ve geçen sezon profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezon Pendikspor formasıyla 27 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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