Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Pendikspor altyapısında başlayan ve geçen sezon profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezon Pendikspor formasıyla 27 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA