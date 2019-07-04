Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Pendikspor altyapısında başlayan ve geçen sezon profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezon Pendikspor formasıyla 27 maçta 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri