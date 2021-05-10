Göztepe Başkent'te sahaya çıkacak

SÜPER Lig'de hafta sonu evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

SÜPER Lig'de hafta sonu evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoperlerden Mihojevic ile sarı kart cezalısı Atınç forma giyemeyecek. Konyaspor müsabakasında sakatlanan Alpaslan'ın durumu ise belirsiz.

Bitime 2 maç kala 51 puanla 10'uncu sırada yer alan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Ünal Karaman, en iyi şekilde mücadelelerini ortaya koyacaklarını söyledi. Gençlerbirliği'nin kümede kalmak için sahaya çıkacağını ifade eden Karaman, "Rakibimize saygı duyuyoruz ancak biz kendi işimize bakacağız. Göztepe olarak her maça aynı disiplin ve ciddiyetle hazırlanıyoruz" dedi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oyananan maçı İzmir ekibi 4-0 kazanmıştı. Göztepe, cumartesi günü ise sezonun son maçında şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı