Göztepe Başkanvekili Talat Papatya: "İzmir'imize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz"

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, haklı galibiyet serilerine bir yenisi ekledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, haklı galibiyet serilerine bir yenisi ekledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Papatya, "Daha yolumuz çok uzun ve o yolda tüm camiamızla gururla ve İzmir'imize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 maçın tamamını kazanmayı başaran Göztepe'de, iyi gidişat yüzleri güldürüyor. Göztepe Başkanvekili Talat Papatya da dün akşam deplasmanda alınan Başakşehir galibiyetinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Talat Papatya, maç öncesinde olumsuz hava şartlarının maçın önüne geçmesini beklediklerini ancak oyuncularının performansının maça damga vurduğunu söyledi. Papatya, "Haklı galibiyet serimize bir yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz. Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Marifet iltifata tabidir. Teknik-taktik açıdan her geçen gün takımı bir ileri seviyeye taşıyan hocamızın maç sonu tevazu ve asalet timsali açıklamalarından dolayı da özellikle tebrik ve teşekkür etmek isterim. Tabii ki yardımcı hocalarımızın da büyük emeklerini de unutmuyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Milli maç arasına keyifle girdiklerini dile getiren Talat Papatya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun tadını çıkartacağız ama 2 gün sonra kaldığımız yerden devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha yolumuz çok uzun ve o yolda tüm camiamızla gururla ve İzmir'imize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." - İZMİR

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