HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya: "Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak"

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, korona virüs nedeniyle yaşanan maddi kayıplarla ilgili futbolcular ile teknik ekiple görüştüklerini ve karşılıklı olarak anlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya:
31.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:31

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, korona virüs nedeniyle yaşanan maddi kayıplarla ilgili futbolcular ile teknik ekiple görüştüklerini ve karşılıklı olarak anlaşmaya çalıştıklarını söyledi. Papatya, futbol camiasının zorlu süreci birlikte atlatacağına inandığını ifade etti.

Korona virüs sebebiyle liglere verilen ara normalleşme süreciyle beraber sona eriyor. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de de takımlar artık son hazırlıklarını yapıyor. Ligin 27. haftasının açılış maçında 12 Haziran Cuma günü 21.45'te Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de Başkanvekili Talat Papatya, hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Maddi kayıplar anlaşmalarla çözülmeye çalışılıyor

Talat Papatya, korona virüs sürecinde tüm yaşam alanlarının olduğu futbolun da olumsuz manada etkilendiğini söyleyerek, "Bu süreçte uğranılan kayıpların FIFA ve TFF'nin öneri metinleri uyarınca, adil ve eşitlik ilkesini bozmayacak bir şekilde uygulanması konusunda profesyonel kadrodaki oyuncuların tamamıyla ve teknik kadromuzla görüşmeler birkaç haftadır sürmektedir. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla maç takviminin de belirlenmişti. Bu zamana kadar yapılan müzakereler sonunda bir kısım oyuncularla anlaşma sağlanmış olup, bunun dışında kalanlar ile ise görüşmeler sezon sonuna ertelenmiştir" dedi.

"Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak"

Papatya, Covid-19 nedeniyle yaşanılan maddi kayıpların sezon sonunda kulüp tarafından hesaplanacağını ifade ederek, "Anlaşma sağlayamadığımız oyuncularımızla FIFA ve TFF önergeleri doğrultusunda yeniden görüşmeleri başlatacağız ve tekrar anlaşma zemini arayacağız. Bu zor süreçte kulüp olarak, FIFA ve TFF tarafından önerilen ve en adil bir biçimde kulübümüzün haklarının tamamını koruyacağız. Aynı şekilde de oyuncularımızın da haklarını koruması kadar doğal bir şey yoktur. Bu zor günleri futbol camiası olarak hep birlikte atlatacağımıza ve bu sürecin karşılıklı olarak anlaşmalarla tamamlanacağına olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Spor
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu Spor
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Spor
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin Spor
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı Spor
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Spor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ayça Varlıer Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Kabak Mete Gazoz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Göztepe Başkanvekili Talat Papatya: "Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:31:42. #1.14#
title