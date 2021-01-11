Talat Papatya: "Yurt içi ve yurt dışı temasları sürdürüyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Talat Papatya: "Yurt içi ve yurt dışı temasları sürdürüyoruz"

11.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:34
Talat Papatya:

Takımdaki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör İlhan Palut'un istifa ettiği Göztepe'de Başkanvekili Talat Papatya, teknik direktörlük için yurt içi ve yurt dışından temasları bulunduğu söyledi.

Takımdaki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör İlhan Palut'un istifa ettiği Göztepe'de Başkanvekili Talat Papatya, teknik direktörlük için yurt içi ve yurt dışından temasları bulunduğu söyledi.

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör İlhan Palut'un istifa ettiği Göztepe'de Başkanvekili Talat Papatya değerlendirmelerde bulundu. Takımın cumartesi günü oynanacak Konyaspor deplasmanına mevcut antrenörler gözetiminde çıkacağını söyleyen Papatya, teknik direktörlük için yurt içi ve yurt dışından temasları bulunduğu açıkladı.

Son dönemde önceliği transfere verdiklerini belirten Talat Papatya, "İlhan Palut'a teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Son derece medeni ve Göztepe kültürüne yakışan bir veda oldu. Maalesef bu futbol ikliminde 6 maçta alınan sonuçlar bir değişimi kaçınılmaz kılıyor. 1 yılı aşkın süredir çalıştığımız İlhan Palut hocamız, Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olacaktır. Teknik direktör konusunda hem yurt içi hem de yurt dışı temaslara ivedilikle başladık. Görüşmelerimiz sürüyor ancak Cumartesi günü oynayacağımız Konyaspor maçına geçen sezon Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi kulüp bünyesindeki hocalarımız ile çıkacağız" diye konuştu.

"Hiç alışık olmadığımız bir maç trafiği yaşıyoruz"

Bu sezonun diğer sezonlardan farklı geçtiğini belirten Papatya, "Hiç alışık olmadığımız bir maç trafiği yaşıyor, her hafta testler oluyoruz. Covid-19 riskinden ötürü her oyuncumuz bizler için çok değerli bu nedenle oyuncularımıza sahip çıkmalıyız. Farklı bir sezonun içindeyiz her an her şey değişebilir. Uzun vadede özgüveni sağlam olan takımlar öne geçecektir. Tüm camia olarak takımımıza hep birlikte özgüven aşılamalıyız. Yeri gelmişken son günlerde gündeme gelen çeşitli fon ve şirketlerin kulübümüze yatırım yapması ile ilgili görüşmelere ilişkin Başkanımız Mehmet Sepil daha önce ne dediyse aynı noktadayız" dedi.

"Takviyelerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın"

Devre arası transfer döneminin her zaman zor geçtiğini ifade eden Papatya, "Görüşmeler devam ediyor, imza aşamasına gelindiği noktada başkanımız daha önce söylediği gibi tüm bilgileri camiamız ile paylaşacaktır. Zaten bu hafta içi hoca konusu da netleştiğinde başkanımız hem hoca hem de gündemi meşgul eden ve kafada soru işareti olan konularla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Son dönemde bizim kulüp olarak önceliğimiz ara transfer dönemi oldu. Göztepemize katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza katmak için güvendiğimiz scout ekibimiz yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Şu anda bu konuşmayı yaparken bile bazı transferler sonlanmış olabilir. Tabii ki ara transfer dönemi her zaman zor bir süreç olmuştur ama gereken takviyelerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Talat Papatya: "Yurt içi ve yurt dışı temasları sürdürüyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:34:34. #1.15#
title