Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray maçı öncesinde hakemlere baskı yapıldığı iddiası Açıklaması

Süper Lig'de 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray karşılaşması öncesi rakip takımın hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalar yaptığını ancak her şeye rağmen hakem tarafından adaletli ve futbolu güzelleştiren bir...

Süper Lig'de 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray karşılaşması öncesi rakip takımın hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalar yaptığını ancak her şeye rağmen hakem tarafından adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleyeceklerine inandığını bildirdi.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda müsabakaların ardından hakem kararlarının konuşulmasına alıştıklarını belirtti. Ancak son dönemde özellikle İstanbul takımlarının kendileriyle oynayacakları karşılaşmalar öncesinde hakemleri baskı altına almaya yönelik açıklamalarda bulunduğunu bildiren Sepil, şunları kaydetti:

"Bu açıklamalar bizim de konuyu hassasiyetle ve yakından takip etmemize sebep olmaktadır. Biz her zaman futbolun güzelliklerini konuşmaktan yanayız fakat işler kulübümüzün haklarının yenme boyutuna geldiğinde ise sessiz kalmamız mümkün değildir. Umuyoruz ki üzülerek takip ettiğimiz bu baskı havası hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada hakemlerimizin yönetimlerini etkilemez, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz