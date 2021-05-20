Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevi bırakıyor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini Haziran ayı içerisinde bırakacağını açıkladı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini Haziran ayı içerisinde bırakacağını açıkladı.

Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, ayrılık kararı aldı. Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Genel Kurulu ile birlikte görevi bırakacağını açıklayan Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, "7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı