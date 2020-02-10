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Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Ortada bilgi kirliliği var

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, 26 Ocak'ta Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının siyah-beyazlıların yaptığı kural hatası itirazı nedeniyle tekrarlanabileceği iddialarını değerlendirdi.

10.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:50
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Ortada bilgi kirliliği var

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, 26 Ocak'ta Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 kazandıkları maçının siyah-beyazlıların yaptığı kural hatası itirazı nedeniyle tekrarlanabileceği iddialarını değerlendirdi.

"Ortada aşırı bilgi kirliliği var" diyen Papatya, "Biz daha önce söyleyeceklerimizi kamuoyuyla paylaştık. Başkanımız Mehmet Sepil'in de dediği gibi maç sahada oynanır, sahada kazanılır. FIFA, saha içindeki oyunun ana kurallarının ihlali haricinde maç tekrarlamaya kesinlikle karşı. Herkesi sağ duyulu olmaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı beklemeye davet ediyorum" dedi.Maçla ilgili Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası yapıldığı yönünde görüş bildirdiği iddia edilmişti. Federasyon, Beşiktaş'ın başvurusuyla ilgili kararını açıklamadı.


Kaynak: DHA
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