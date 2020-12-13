Göztepe'den hakem Özgür Yankaya'ya sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe'den hakem Özgür Yankaya'ya sert tepki

13.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:44
Göztepe'den hakem Özgür Yankaya'ya sert tepki

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Çaykur Rizespor-Göztepe maçının hakemi Özgür Yankaya'yı sert bir dille eleştirerek, "Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya'dan yaşamıştır.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Çaykur Rizespor-Göztepe maçının hakemi Özgür Yankaya'yı sert bir dille eleştirerek, "Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya'dan yaşamıştır. Yankaya'yı maçlarımızda görmek istemiyoruz. Yankaya'yı Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz. Kendisi ile ilgili somut raporlar hazırladık" dedi.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a son dakika penaltı golüyle 3-2 yenilen Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, maçın hakemi Özgür Yankaya'yı sert bir dille eleştirdi. Yankaya'nın emekliliğinin geldiğini belirten Papatya, "Maçın son anında ceza sahasında 15 kişi varken, bu kadar hızlı penaltıyı nasıl verebildi? Özgür Yankaya klasiğini gördük. Türk futbolunun Özgür Yankaya'dan kurtulma zamanı geldi, geçiyor. Yankaya'nın gitmesi, Türk futbolunun yararına olacaktır. Özgür Yankaya otobanda freni patlamış kamyon gibi, kime zarar vereceği belli değil. Ancak Özgür Yankaya'dan en büyük zararı Göztepe gördü" diye konuştu.

Karşılaşmada Göztepe aleyhine çalınan ilk penaltının da haksız bir karar olduğunu dile getiren Papatya, "Mossoro adımlarını küçültüp ellerini kaldırıyor. Yer çekimine mi karşı gelecek. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. İkinci penaltı pozisyonu sonrasında birçok oyuncunun duyduğu VAR hakemini ikna etmeye çalışıp kendi gördüğünü dikte etmeye çalışıp çalışmadığıyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bizim maçlarda yaptıkları hataları detaylı bir şekilde hazırladığımız raporla yetkili mercilere vereceğiz" dedi

Oynadıkları maçta kural hatası olduğunu da iddia eden Papatya, "Gerçekten gri olmayan net kural hatalarının dışında Göztepe olarak biz maçların sahada oynanıp sahada bitmesinden yanayız. Önceki sezonlarda olduğu gibi maç tekrarları için duruşumuz nettir. Bizim derdimiz çalınan 1 puan değil. Burada çalınan emek var, oyuncularımızın çalınan alın teri var. Taraftarlarımızın çalınan hayalleri var. Bu puanın da ötesinde bir şey. İkinci Lig yarı final maçında oynadığımız Hatayspor karşılaşmasında da katliam yaptı. İki sezon önce Yeni Malatyaspor maçında da aynısını yaptı. Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya'dan yaşamıştır. Yankaya'yı maçlarımızda görmek istemiyoruz. Yankaya'yı Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz. Kendisi ile ilgili somut raporlar hazırladık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aytemiz Alanyaspor'dan hakem hatalarına sert tepki
Aytemiz Alanyaspor'dan hakem hatalarına sert tepki
Belçika milli takım teknik direktöründen hakemlere sert tepki
Belçika milli takım teknik direktöründen hakemlere sert tepki
Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli
Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Defne Samyeli Gonca Vuslateri
Spor Falcao Neymar Pierre Webo Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tbmm Bakan Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'den hakem Özgür Yankaya'ya sert tepki - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:52:26. #1.15#
title