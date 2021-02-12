Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
12.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:06
Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Göztepe, karşılaşma için son idmanını yarın yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz