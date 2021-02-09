Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:52
Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gaziantep karşılaşmasında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptakiler ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alan uygulamaları gerçekleştirdi.

Göztepe, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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