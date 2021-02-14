Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ünal Karaman
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Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ünal Karaman

14.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:52

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, doğrularını artırarak, daha da geliştirerek yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, doğrularını artırarak, daha da geliştirerek yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Karaman, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, göreve geldikleri andan itibaren futbolcuların samimi bir gayreti olduğunu söyledi.

Galip gelemedikleri son 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadıklarını hatırlatan Karaman, şöyle konuştu:

"Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün o gayreti yine futbolun doğrularını artırarak arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın çalışmalarının karşılığını alması gerektiği bir galibiyetti. Camiamıza hayırlı olsun. Tabii ki doğrularımızı artırarak, daha geliştirerek devam edeceğiz. Eksiklerimiz hiçbir zaman bitmez. Onları da hızla azaltıp, çok daha arzu edilen, çok daha özlemle ve hasretle beklenen, camiasına hizmet odaklı, kalitesine hem insanlık olarak hem yetenek olarak sahada kullanmaya gayret eden oyuncu grubuyla büyük başarılara imza atacağız. Bunun inancını taşıyorum. Lig, zor bir lig, her takımın kendine göre bir gücü, bir silahı var. Bu bizim moralimizi güçlü tuttu ama oynayacağımız önümüzde çok zorlu müsabakalar var. Evet bunun sevincini yaşayacağız ama aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz."

Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ünal Karaman
Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ünal Karaman
Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ünal Karaman
Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ünal Karaman

Kaynak: Anadolu Ajansı

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