Ünal Karaman: "Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünal Karaman: "Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz"

14.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:21
Ünal Karaman:

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından çalışmalarının karşılığını aldıkları bir galibiyet olduğunu söyleyerek, "Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından çalışmalarının karşılığını aldıkları bir galibiyet olduğunu söyleyerek, "Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz. Büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman müsabakayı değerlendirdi. Karaman, göreve geldikleri andan itibaren futbolcularının samimi bir gayreti olduğunu belirterek, "Galip gelemediğimiz son 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadık. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün o gayreti yine futbolun doğrularını artırarak arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın çalışmalarının karşılığını alması gerektiği bir galibiyetti. Camiamıza hayırlı olsun. Tabii ki doğrularımızı artırarak, daha geliştirerek devam edeceğiz. Eksiklerimiz hiçbir zaman bitmez. Onları da hızla azaltıp, çok daha arzu edilen, çok daha özlemle ve hasretle beklenen, camiasına hizmet odaklı, kalitesine hem insanlık olarak hem yetenek olarak sahada kullanmaya gayret eden oyuncu grubuyla büyük başarılara imza atacağız. Bunun inancını taşıyorum. Lig, zor bir lig, her takımın kendine göre bir gücü, bir silahı var. Bu bizim moralimizi güçlü tuttu ama oynayacağımız önümüzde çok zorlu müsabakalar var. Evet bunun sevincini yaşayacağız ama aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Buse Varol Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Arda Turan Deniz Türüç Abdullah Avcı Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünal Karaman: "Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 19:25:36. #1.14#
title