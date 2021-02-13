Göztepe, Başakşehir maçına hazır
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Göztepe, Başakşehir maçına hazır

13.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:06
Göztepe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Göztepe'de sağ uyluk arka bölgede kas zorlanması yaşayan Stefano Napoleoni çalışmasını takımdan ayrı yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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